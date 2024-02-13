Ключ к разгадке тайны гибели динозавров найден в африканском «некрополе»

Международная команда ученых провела масштабное исследование на территории Марокко и обнаружила большое количество окаменелых останков последних динозавров Земли.

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Анализ показал, что они погибли около 66 миллионов лет назад, причем непосредственно перед гибелью существовало большое видовое разнообразие этих существ.

Полная авторская статья ученых появилась на портале The Conversation, ее обзор также представлен на специализированном научном портале Phys.org. Общепринятой является теория об огромном астероиде, который врезался в Землю и погубил динозавров. На это, в частности, указывает открытие ударного кратера астероида Чикскулуб шириной 180 км, расположенного в Мексике.

Однако о сроках вымирания существуют разные мнения. Одна теория, например, предполагает, что после удара астероида постепенно начало сокращаться количество видов динозавров, то есть погибли они не одновременно.

Другая теория предполагает, что вымирание было почти мгновенным, по меркам эволюции.

В новом исследовании ученые описывают находки, сделанные ими в Марокко на территории древнего океана. Обнаруженные останки датируются как раз последним миллионом лет эры динозавров.

На морском дне палеонтологи нашли большое количество останков древних рыб, акул и морских рептилий. Ученые отмечают, что было найдено просто огромное количество останков мозазавров, плезиозавров и морских черепах. Удалось найти и кости сухопутных динозавров.

«Непонятно, как кости динозавров оказались в морских отложениях, - пишут авторы статьи. - Динозавры, возможно, уплывали на острова в поисках пищи, как это делают сегодня олени и слоны. Некоторые из них могли утонуть. Другие динозавры могли быть смыты в море наводнениями или штормами или утонули в реках, которые унесли их вниз по течению к океану. Третьи, возможно, погибли на берегу, после чего их смыло в океан приливом»

Изучая морские отложения и останки на протяжении многих лет, команда палеонтологов постепенно собрала разрозненные фрагменты в единую картину и сумела восстановить ту экосистему, которая существовала непосредственно перед ударом астероида.

Так, суша в те времена кишела титанозаврами. А высшим хищником было десятиметровое животное под названием Chenanisaurus barbaricus, пока еще малоизученное.

В целом ученые нашли останки очень большого количества видов динозавров и других существ того периода времени, в том числе открыли несколько ранее неизвестных видов. К слову, ранее в Северной Америке были найдены свидетельства постепенного уменьшения видового разнообразия. Но в Африке, видимо, ситуация развивалась несколько иначе.