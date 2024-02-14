Приметы и поверья на 14 февраля: что нельзя делать в Трифонов день
По народному календарю 14 февраля отмечается Трифонов день, Трифон-Мышегон, Трифон с кошкой. На Руси в этот день при помощи специального обряда знахари заклинали мышей, чтобы они не портили скирды с хлебом. Также принято было задабривать кошек, угощать их молоком и лакомством и просить помощи в избавлении от грызунов.
В этот день нельзя обманывать, обижать любимых, злиться и ссориться. Трифонов день лучше не проводить в одиночестве, иначе можно остаться одному на целый год. Не принято жаловаться на жизнь, чтобы не утроить проблемы. Не рекомендуется покупать и дарить часы, ножи, ножницы, зеркала и платки – можно накликать большое горе. Не стоит заниматься в этот день домашними делами, включая вынос мусора, чтобы не выбросить счастье. Незамужним девушкам нельзя гладить уличных котов – не то будущий муж будет гулящим. В кошельке в этот день обязательно должны быть какие-то деньги, иначе станет пусто в карманах.
Согласно приметам, если в Трифонов день идет снег, то весной будут дожди. Ясное звездное небо – к поздней весне. Если дым над трубой встал столбом – быть суровым морозам. Небо затянуло тучами – к сильной метели.