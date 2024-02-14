День дарения книг: какие праздники отмечают 14 февраля

14 февраля во многих странах мира празднуют День всех влюбленных. Он был создан в честь христианского мученика, пострадавшего за веру. Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

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Еще с 2012 года в эту дату отмечается Международный день дарения книг. Он объединяет всех, кто передает книги детям и прививает им любовь к чтению.

Неофициальный, но широко известный в профессиональном мире День компьютерщика отмечается тоже сегодня. 14 февраля 1946-го научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I.

А в народном календаре - Трифон-мышегон. Крестьяне заклинали мышей, просили их не портить скирды с хлебом. Считалось также, что определенными обрядами грызунов можно и вовсе изгнать из деревни. Кошек в этот день задабривали, угощали молоком и просили о помощи в борьбе с мышами.

Также в день Трифона незамужние молились о женихах. Февраль был месяцем свадеб, это время считалось лучшим, чтобы попросить высшие силы о семейном счастье.

В этот день смотрели на небо: если были видны звезды - это означало позднюю весну. Снег предвещал весенние дожди, а туман - наступление хорошей погоды. Также говорили: каков Трифон - таковы и оставшиеся дни февраля.