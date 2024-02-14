Как подводник Преминин ценой жизни предотвратил «океанский Чернобыль»

О случае с матросом атомной подводной лодки К-219 Сергеем Премининым, знают немногие. Тогда простой советский парень предотвратил экологическую катастрофу, случись которая, ее можно было бы назвать «океанским Чернобылем». Ведь ядерный потенциал подводной лодки К-219 в несколько сотен раз превышал мощность бомб, взорванных над Хиросимой и Нагасаки…

Несчастливая подлодка

Уроженец Вологодчины Сергей Преминин попал на флот осенью 1984 года. После прохождения обучения его определили трюмным машинистом на К-219. Эта подлодка уже успела прослыть несчастливой — в 1973 году вода попала в одну из ракетных шахт, из-за чего произошел взрыв, унесший человеческую жизнь и повредивший шахту. В итоге она была полностью затоплена. Восстанавливать после происшествия ее не стали, а загерметизировали и заглушили.

Преступная халатность

Надо сказать, что проблемы с герметичностью ракетных шахт на К-219 наблюдались и впоследствии — даже после модернизации и капитального ремонта 1980 года. Вот и перед очередным — к слову, 13-м по счету — автономным походом была обнаружена течь в ракетной шахте № 6. Но командованию об этом доложено не было — видимо экипаж боялся ответственности за отмену похода. Поэтому воду попросту откачивали и сливали за борт.

Авария на борту

Значительная часть командования подлодки была заменена перед походом. Возможно, не случись этого, действия были бы более оперативными и слаженными. В ходе плавания проблемы с течью усугублялись, а в шахте начала образовываться взрывоопасная смесь из-за подтекания ракетного топлива. Было предложено всплыть, заполнить шахту водой и выстрелить ракетой, чтобы избежать ее детонации. Но сделать этого не успели — ракета взорвалась прямо в шахте, разрушив стенки корпуса подлодки и плутониевые боеголовки.

Подвиг матроса

Из-за повреждения электрических коммуникаций реактор подлодки начал перегреваться, грозя расплавлением активной зоны и катастрофой, сравнимой с сотней Хиросим. Выход был один — войти в реакторный отсек и заглушить реактор, вручную опустив компенсирующие решетки. При этом получаемая исполнителями доза радиоактивного излучения была как минимум опасной для здоровья, а то и вовсе смертельной. С задачей справились старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Преминин.

Работая в трюме, наполненном ядовитыми газами с температурой до 70 градусов, Беликов потерял сознание и его эвакуировали. Заглушить реактор смог Преминин, но покинуть отсек ему так и не удалось — люк заблокировало из-за разницы давлений.