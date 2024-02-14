Когда у людей появилось чувство юмора и как младенцы подшучивают над родителями

Масштабное исследование человекоподобных обезьян помогло доказать, что они способны устраивать розыгрыши и радоваться удачным шуткам. Более того, удалось понять, какое отношение животные повадки имеют к людям. О работе сообщает Общество Макса Планка (Германия).

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Исследователи из Германии и США сосредоточились на четырех видах человекообразных обезьян: орангутанах, шимпанзе, бонобо и гориллах. Уже было известно, что все они участвуют в сложном социальном взаимодействии и играх, смеются и относительно хорошо понимают ожидания других.

«Работающие «в поле» приматологи наблюдали подобное поведение у шимпанзе много лет назад, но это исследование является первым, в котором систематически изучается игривое поддразнивание», — поясняется в сообщении.

Ученые оценивали намерения «шутника», чтобы проверить, действительно ли его поведение было направлено на конкретное животное, а также — какой реакции он ожидал от жертвы розыгрыша. Скрупулезно фиксировались действия предположительно «шутящих» приматов, движения тела и мимика, и с другой стороны — поведенческие реакции дразнимых животных.

«В итоге удалось выявить спонтанные социальные взаимодействия, которые выглядели игривыми, слегка оскорбительными или провокационными. Многие из этих действий, казалось, были направлены на то, чтобы вызвать реакцию или, по крайней мере, привлечь внимание дразнимого животного», — делают вывод ученые.

Про детей и обезьян

От обычной игры дразнилки, как и человеческих детей, отличались тем, что активность проявлял только инициатор. Среди «шуток» у обезьян были популярны неожиданные хватания — только для этого действия удалось выделить 18 различных моделей поведения.

«Дразнившая обезьяна часто неоднократно махала частью тела или предметом в центре поля зрения дразнимого, тыкала или подталкивала его, смотрела прямо в лицо, прерывала его движения, тянула за волосы или совершала другие действия, которые было чрезвычайно трудно игнорировать», — описывает Эрика Картмилл, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Индианы.

И в целом такое поведение, действительно, похоже на детское баловство. Подобные действия люди совершают с самого раннего возраста: первые подобные шутки фиксируются у некоторых младенцев уже с восьми месяцев. Например, они дразнят своих родителей, игриво и неоднократно предлагая предметы, а затем неожиданно забирая их, нарушая социальные правила (так называемое провокационное неподчинение) и мешая деятельности других.