В Челябинске ученые составили портрет девушки, которая умерла 2000 лет назад

Учёные ЮуРГУ реконструировали портрет жительницы челябинских территорий начала нашего тысячелетия, чьи останки нашли под Магнитогорском: о цвете волос и кожи можно только догадаться, пишет КП-Челябинск.

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Скелет найден в кургане под Магнитогорском, где кроме костей был глиняный сосуд. Благодаря проведенным исследованиям удалось узнать о жизни сарматской кочевницы и даже восстановить ее внешний облик. Изучив останки, специалисты определили, что они принадлежали девушке в возрасте 18-21 года, скончавшейся, вероятно, от болезни, поскольку следов насилия не обнаружено.

Уфимский антрополог Алексей Нечвалода, исходя из черепа, восстановил внешность девушки, получив примерное представление о ее облике. При этом без генетических данных невозможно точно определить цвет кожи, волос и глаз.

«Рост усопшей 1,5 метра. Труд был тяжелый, судя по тому, что в столь раннем возрасте образовались межпозвоночные грыжи»

Доцент кафедры отечественной и зарубежной истории ЮУрГУ Иван Грудочко дополнительно сообщил, что у девушки было ожерелье из пяти стеклянных бусин и керамический горшок. На первый взгляд похоже, что она из бедноты.