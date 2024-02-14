Ученые обнаружили древнюю мега-структуру в Балтийском море

Ученые из Института Балтийских исследований в портовом городе Варнемюнде (Германия) обнаружили древнюю мега-структуру, построенную около 11 000 лет назад для направления стад северных оленей во время охоты.

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Получившая название «Блинкервалл», эта структура, вероятно, является одной из самых древних из когда-либо обнаруженных мега-структур. На момент открытия, анализируя дно моря прибрежной зоны Балтийского моря, ученые заметили странную структуру, не похожую на естественное происхождение.

Подобные структуры, называемые «пустынными воздушными змеями», широко известны в Азии и Ближнем Востоке, где они использовались для охоты на диких животных. В Европе такие мега-структуры почти неизвестны из-за разрушительного воздействия времени. Однако подводные археологические находки в Балтийском море, такие как «Блинкервалл», хорошо сохранились и могут предоставить новые данные об охотничьих стратегиях древних обществ.