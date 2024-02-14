Гиены-людоеды затерроризировали африканский город

В Кении жители округа Киямбу массово пожаловались на то, что уже более года подвергаются нападению гиен-людоедов. Об этом сообщает кенийское издание The Star.

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Хищники буквально затерроризировали обитателей деревень в окрестностях города Джуджи в Центральной провинции страны. За последние полгода они растерзали троих детей, одного взрослого и совершили еще множество нападений.

Последний трагический эпизод случился 3 января в деревне недалеко от города. Гиены напали на 10-летнего Денниса Тию и его друзей.

«Другие мальчики смогли убежать, а он споткнулся. Гиены утащили его в заросли и сожрали», — рассказал отец ребенка. После случившегося мужчина увез жену и двоих детей в другую деревню.

В соседнем поселке гиены съели 10-летнего Эммануэля Каманде. В ноябре 2023 года он с сестрами возвращался из школы, когда на них набросились хищники.

«Мы нашли только окровавленную одежду и несколько частей тела. Его родители до сих пор в шоке», — заявил родственник ребенка.

За месяц до этого гиены утащили в лес девятилетнего Марка Ньороге, который ненадолго вышел из дома. Тогда же хищники растерзали 35-летнего рабочего, который возвращался домой.

Гиены не боятся заходить в поселения и нападать на людей. На 42-летнюю Беатрис Вайриму животные набросились, когда она с сыном вышла из магазина. Женщина получила серьезную травму лица, однако смогла спастись.

Семьи жертв нападений обратились к правительству Кении с требованием усилить борьбу с гиенами, которые свободно перемещаются между несколькими деревнями и калечат людей. Кроме того, проблема ударила по экономике региона, так как владельцам предприятий пришлось сократить часы работы, чтобы сотрудники не возвращались домой слишком поздно. Школы также начали открываться позже и закрываться на час раньше.