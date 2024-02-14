Ученые предупредили о близости коллапса дождевых лесов Амазонки

«Юго-восточная часть Амазонки уже превратилась из поглотителя углерода в источник парниковых выбросов. Это означает, что нынешняя степень антропогенного давления слишком высока, чтобы регион мог сохранить свой статус тропического леса в долгосрочной перспективе. Но проблемы на этом не заканчивается. Поскольку тропические леса обогащают воздух большим количеством влаги, которая составляет основу осадков на западе и юге континента, потеря леса в одном месте может привести к потере леса в другом месте», — отметили один из авторов доклада Борис Сакшевский.