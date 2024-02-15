Почему фараонов не хоронили в египетских пирамидах

Пирамиды Древнего Египта, загадочные и величественные, веками приковывают к себе людское внимание. И это немудрено: ведь они практически стали ровесниками человеческой цивилизации. Древние, как само время, и вечные, как окружающая их бескрайняя пустыня, они видели, как рождались и рассыпалась в прах империи, сменялись века и тысячелетия, как в небытие уходили целые народы, как забывались навек имена героев и тиранов.

Мифы о пирамидах

Вообще, существует множество легенд и преданий, окружающих пирамиды. Разгадка части из них действительно является актуальной задачей для ученых и исследователей, но многое из того, что про них говорится в общественном поле, спекулятивно и было придумано ищущими легких денег журналистами. Например, каменные блоки, из которых составлены тела пирамид, на самом деле не идеально ровно подогнаны друг к другу. Поэтому слова о том, что в зазор между двумя кирпичами нельзя пропихнуть даже ребро монетки — не более чем слух. Как правило, об этом говорят в контексте истории о том, что древние строители пирамид знали секрет изготовления особого древнеегипетского бетона, но это тоже вымысел.

Правда кроется в том, что цивилизация строителей пирамид веками жила в мире, который был почти полностью сделан из камня. Включая, например, мельницы. Поэтому у них были принципиально другие возможности работы с этим материалом. Проведем грубую аналогию: если мы придем на современный судостроительный завод и попросим мастеров сделать деревянный корвет о черных парусах, то корабельщикам останется лишь покрутить пальцем у виска. В эпоху бронированных судов мастерам с верфи не обязательно уметь делать парусники, а, например, людям эпохи железа не обязательно уметь виртуозно обрабатывать каменные блоки.

Вообще, многие зачастую неправильно оценивают степень прогрессивности египетской цивилизации: она крайне передовая, но для своего времени. Так, хоть они и создавали сложные боевые колесницы, одного из первых царей объединенного Египта сожрал бегемот. Сложно представить себе, чтобы, например, какого-нибудь царя эпохи Романовых задрал на улице медведь, но для ранних правителей Древнего Египта такие странные риски оставались.

Загадка пирамид

Еще античные авторы утверждали, что пирамиды древнего царства Египта были усыпальницами могучих владык Нила. При этом греческие историки очень любили преувеличить техническую сложность сооружений. Якобы внутри пирамид прорыты целые реки с искусственными островами, на которых вечным сном уснули древние цари.

Но правда кроется в том, что античных историков от момента времени сооружения первых пирамид разделяло около двух тысяч лет, поэтому они немного знали об их строителях. И, разумеется, никаких тайных островов там нет. Тем более, что многие пирамиды могут быть кенотафами, т. е. они могли быть построены в память о царе, но сам правитель может быть похоронен и не в них. Ученые склоняются к таким выводам из-за того, что внутри этих пирамид нет никаких письменных указаний на личности правителей, хотя стены более поздних усыпальниц Долины Царей подробно ими исписаны. Выходит странность: в пирамиде Хеопса скорее всего никогда не было его мумии.

Доказать это утверждение для всех пирамид сложно. Ведь после арабского завоевания Египта начались темные века в истории Великих пирамид: местные крестьяне натурально начали растаскивать их на кирпичи, а арабские правители повадились разорять древние усыпальницы.

К слову, большая часть населения сегодняшнего Египта - это арабы, они не имеют никакого отношения к древнейшему населению этой страны, потомки строителей пирамид до нашего времени тоже сохранились, они известны как копты. Сейчас они образуют в стране лишь угнетенное христианское меньшинство.