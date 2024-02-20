Танковые решетки и надбашенные "мангалы" применялись еще на Т-62 в Афганистане

Применение против советской бронетехники в Афганистане противотанковых гранатометов РПГ-2, РПГ-7, их зарубежных копий, а также безоткатных орудий Тип 78 и М-20 привело к тому, что на танки, БМП и БТР стали устанавливать дополнительную защиту.

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В частности, на "шестьдесят вторых", основных машинах 40-й армии, стали устанавливать решетчатые экраны. Эта не слишком сложная, на первый взгляд, разработка продемонстрировала свою эффективность - вражеские реактивные гранаты нейтрализовывались без подрыва.

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Как правило, решетки навешивались на борта и корму корпуса, а также заднюю часть башни. Кроме того, были внедрены меры по повышению стойкости лобовых проекций, усиливалась противоминная защита днища. Повышалась мощность двигателя, дорабатывалась ходовая часть.

Позже эти удачные решения были много раз опробованы в различных военных конфликтах, например в Сирии.

Интересно, что именно в Афганистане на Т-62 были замечены первые надбашенные экраны, правда, тогда они выполняли совсем другую роль - с их помощью экипажи защищались от солнца.