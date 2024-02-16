Стая енотов лишила женщину ужина

Стая енотов похитила пакет с едой у задержавшейся в душе американки
Стая диких енотов лишила ужина задержавшуюся в душе жительницу Флориды. Женщина заказала доставку, но не успела ее забрать.
Катерина Севарес решила перекусить поздним вечером, сделала заказ и отправилась в душ. Приехавший с продуктами курьер позвонил в дверь, однако американка ему не открыла. Тогда мужчина оставил пакет у двери.
Когда Севарес завершила водные процедуры и вышла забрать еду, она обнаружила у своего крыльца стаю енотов. Животные разворошили пакет и съели все находившиеся в нем продукты, за исключением тортилий. Женщина попыталась забрать их, однако один из енотов встал на задние лапы и угрожающе зашипел.
По словам Севарес, как только звери начали проявлять агрессию, она предпочла отступить и захлопнуть дверь. «Я не собиралась бороться с ними», – подчеркнула американка. О случившемся Севарес сообщила в компанию, где делала заказ. Там ей вручили подарочную карту за причиненные неудобства и рассказали о енотах в соцсетях, передает Fox News.
Ранее, 1 февраля, енот оставил без света семь тысяч жителей канадского города Торонто. Зверь повредил оборудование на станции главной энергетической компании в центре города.