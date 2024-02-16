Платье гостьи на свадьбе со строгим дресс-кодом вызвало споры в сети

«Слишком много кожи», «Я придерживаюсь того мнения, что разрез до бедра никогда не будет уместен на свадьбе», «Милое платье, но оно странно смотрится на бедре, и это вызывает у меня некоторые сомнения», «Я думаю, что оно очень красиво и идеально подойдет для свадьбы в горной местности», «Да, все в порядке! Великолепный цвет», — писали они.