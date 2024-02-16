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Платье гостьи на свадьбе со строгим дресс-кодом вызвало споры в сети

Пользовательница сети с никнеймом Leading-Milk5592 показала платье и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на Reddit.

Платье гостьи на свадьбе со строгим дресс-кодом вызвало споры в сети
© Lenta.ru

Женщина рассказала, что собирается пойти в качестве гостьи на весеннюю свадьбу, которая пройдет в высокогорьях Шотландии. При этом она отметила, что на церемонии будет установлен строгий дресс-код. Автор поста выложила снимок, на котором запечатлена модель, позирующая в облегающем зеленом платье с высоким разрезом на бедре и глубоким декольте.

«Мне нравится это платье, но я никогда раньше не была на свадьбе, поэтому задаюсь вопросом, подходит ли оно?» — поинтересовалась она у юзеров.

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Мнения пользователей сети разделились.

«Слишком много кожи», «Я придерживаюсь того мнения, что разрез до бедра никогда не будет уместен на свадьбе», «Милое платье, но оно странно смотрится на бедре, и это вызывает у меня некоторые сомнения», «Я думаю, что оно очень красиво и идеально подойдет для свадьбы в горной местности», «Да, все в порядке! Великолепный цвет», — писали они.

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