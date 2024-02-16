Мужчины и женщины перечислили разочаровавшие их секс-приемы из кино

«Побывала на парочке оргий. Представьте: вечеринка с множеством незнакомцев, но все они занимаются сексом. Все неловкости и дискомфорт, связанные с общением, умножаются в обществе голых и оргазмирующих людей. Все не как в порно. Вещи видишь под другим углом. Мне было мерзко: виды, запахи, последствия. Я просто попросила пару ребят пощекотать меня, а дальше не заходила», — RandallPlum, пользовательница Reddit.