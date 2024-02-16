В Екатеринбурге мужчина пытался спрятать труп возлюбленной, но не справился и вызвал полицию

В Екатеринбурге бытовая ссора закончилась поножовщиной и смертью. Мужчина убил свою сожительницу, а после пытался спрятать ее труп, но у него не получилось это сделать. Тогда убийца вызвал полицию.

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Мужчина был сильно пьян и решил поссориться со своей сожительницей. Он заподозрил возлюбленную в измене. За это она получила один удар ножом в шею. Два других последовали за то, что женщина плохо отзывалась о матери суженого, сообщает телеграм-канал «4 канал».

После преступления мужчина решил спрятать тело жертвы в клетчатый пакет, но оно не поместилось. Тогда убийца вызвал полицию. Он утверждал, что действовал в состоянии аффекта.