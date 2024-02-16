Почему советские разведчики никогда не пьянели

О том, что русские не знают меры при распитии алкогольных напитков, уже давно слагают легенды. Но всё же больше иностранцы восхищаются умением жителей России пить и не пьянеть. И если правдивость первого тезиса под большим вопросом, то во второй, как правило, подавляющее большинство безоговорочно верит. Тем более после того, как оказались обнародованы программы подготовки советских разведчиков. Сотрудники спецслужб в обязательном порядке готовились к массовым и продолжительным застольям.

Пить и не пьянеть требовал от своих подчинённых ещё Пётр I. Тогда любители долгих посиделок старались заедать каждую чарку жирным мясом, а также несколько раз за вечер искусственными способами вызывали рвоту.

Со временем застолья с распитием спиртного стали устраивать по праздникам и другим важным датам. Многим из участников таких вечеринок требовалось сохранять ясность ума с начала и до конца. По понятным причинам, сделать это было ох, как не просто. Так возникла необходимость научиться сводить к минимуму опьянение с помощью различных приёмов.

Первыми, кстати, этим вопросом всерьёз озаботились советские спецслужбы. Нужно срочно было сделать так, чтобы разведчики, приглашённые на какое-либо торжество, ничем от других присутствующих не отличались. А для этого требовалось пить ровно столько же, сколько и все остальные.

Итак, перед алкогольным застольем необходимо плотно поужинать. Далее следует чередовать распитие алкогольных напитков с «опустошением» стакана негазированной воды. За несколько часов до вечеринки можно выпить таблетки активированного угля, который замедлит всасывание спирта в кровь. Конечно, никто не отменял народный способ «не понижать градус». Также стоит исключить газированные спиртные напитки, а вот двигаться и оказываться на свежем воздухе нужно как можно чаще.