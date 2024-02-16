Мужчина расстался с девушкой и выиграл миллион долларов в День святого Валентина

Мужчина выиграл миллион долларов через три дня после разрыва со своей девушкой
Американец из Иллинойса выиграл в лотерею миллион долларов. Произошло это в День святого Валентина – через три дня после разрыва со своей девушкой.
По словам мужчины, у него не было праздничного настроения из-за расставания с подругой, но после приобретения билета моментальной лотереи его жизнь изменилась. Он сказал, что выигрыш стал поворотом судьбы во многих отношениях, сообщает UPI.
«Я сошел с ума, храня в секрете этот миллион долларов. У меня нет особого человека, с которым я мог бы поделиться своими важными новостями, потому что мы с моей девушкой расстались за три дня до того, как я купил выигрышный билет. Вы можете сказать, что мне не очень повезло в любовной сфере, но это нормально, потому что теперь я действительно сорвал джекпот!» – поделился впечатлениями обладатель «счастливого» билета.
Ранее Джиллиан Бэйфорд из шотландского города Данди выиграла в лотерею 148 миллионов фунтов стерлингов (22,3 миллиарда рублей), после чего развелась с мужем и разорвала связи с семьей.