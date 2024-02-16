Великий голод в Ирландии в XIX веке был вызван «биологическим оружием», завезенным из США

В 1945-1949 годах в Ирландии разразился Великий голод, известный также как Ирландский картофельный голод. В результате неурожая тогда погибло около миллиона человек, еще столько же — эмигрировала, а население Ирландии сократилось почти на четверть. Изучая архивные документы, ученые Университета штата Северная Каролина (NCSU) обнаружили среди причин катастрофы «американский след», — сообщает ТАСС.

Губительная фитофтора

Сейчас ученые сходятся во мнении, что одной из причин того голода (но не единственной) стала эпидемия фитофтороза — болезни, вызванной псевдогрибами-паразитами, которая несколько лет подряд уничтожала урожай картофеля в стране. Позже фитофтороз проник и в континентальную Европу, но там он не был столь массовым и губительным. Откуда же взялось это «биологическое оружие»?

Американский след

Анализ архивных документов США, проведенный под руководством профессора NCSU Джин Ристейно, показал, что первые вспышки фитофтороза зафиксированы в 1843 году на территории пяти штатов — Нью-Йорк, Делавэр, Массачусетс, Нью-Джерси и Пенсильвания — еще до начала массового распространения болезни в Ирландии.

География распространения фитофтороза быстро расширялась: если в 1843 году было отмечено лишь пять вспышек в США, то в следующем их стало уже более сотни. А в 1845 году зараженный картофель был завезен из-за океана в Ирландию, Францию и другие европейские регионы, что и стало причиной последовавшего массового голода.