Зачем в России вывели фиолетовую пшеницу

Ученые Тимирязевской академии представили новый сорт пшеницы, отличающийся фиолетовым оттенком зерен, — сообщили в пресс-службе учреждения. Впрочем, отличительными чертами нового сорта стал не только необычный цвет.

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Свойства нового сорта

Высокая урожайность — до 45 центнеров с гектара;

Короткий период созревания;

Засухоустойчивость;

Повышенное количество белка — на 3-4% больше, чем у используемых аналогов. Новый сорт пшеницы имеет ряд преимуществ перед уже существующими:

Кроме того, новый сорт подходит для производства продуктов лечебно-профилактического рациона.

Мука и хлеб

Несмотря на цвет исходного сырья, мука из фиолетового зерна имеет серый цвет, что является индикатором высокого уровня антиоксидантов. Получающийся из этой муки хлеб — мягкий и пористый с золотистой корочкой, что делает его не только полезным, но и вкусным.

Памяти профессора Коновалова

Сорт получил название в честь профессора Юрия Коновалова, который более 25 лет заведовал кафедрой генетики, селекции и семеноводства полевых культур академии и одним из первых начал заниматься созданием сортов пшеницы с фиолетовым цветом зерна.