Зачем в России вывели фиолетовую пшеницу

В России вывели фиолетовую пшеницу
Ученые Тимирязевской академии представили новый сорт пшеницы, отличающийся фиолетовым оттенком зерен, — сообщили в пресс-службе учреждения. Впрочем, отличительными чертами нового сорта стал не только необычный цвет.
Свойства нового сорта
- Высокая урожайность — до 45 центнеров с гектара;
- Короткий период созревания;
- Засухоустойчивость;
- Повышенное количество белка — на 3-4% больше, чем у используемых аналогов.
Кроме того, новый сорт подходит для производства продуктов лечебно-профилактического рациона.
Мука и хлеб
Несмотря на цвет исходного сырья, мука из фиолетового зерна имеет серый цвет, что является индикатором высокого уровня антиоксидантов. Получающийся из этой муки хлеб — мягкий и пористый с золотистой корочкой, что делает его не только полезным, но и вкусным.
Памяти профессора Коновалова
Сорт получил название в честь профессора Юрия Коновалова, который более 25 лет заведовал кафедрой генетики, селекции и семеноводства полевых культур академии и одним из первых начал заниматься созданием сортов пшеницы с фиолетовым цветом зерна.
Выведенный сорт рекомендован для выращивания в Центральном, Центрально-Черноземном и Волго-Вятском регионах страны.