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В России вывели фиолетовую пшеницу

Ученые Тимирязевской академии представили новый сорт пшеницы, отличающийся фиолетовым оттенком зерен, — сообщили в пресс-службе учреждения. Впрочем, отличительными чертами нового сорта стал не только необычный цвет.

Зачем в России вывели фиолетовую пшеницу
© Илья Наймушин/РИА «Новости»

Свойства нового сорта

Новый сорт пшеницы имеет ряд преимуществ перед уже существующими:
  • Высокая урожайность — до 45 центнеров с гектара;
  • Короткий период созревания;
  • Засухоустойчивость;
  • Повышенное количество белка — на 3-4% больше, чем у используемых аналогов.

Кроме того, новый сорт подходит для производства продуктов лечебно-профилактического рациона.

Мука и хлеб

Несмотря на цвет исходного сырья, мука из фиолетового зерна имеет серый цвет, что является индикатором высокого уровня антиоксидантов. Получающийся из этой муки хлеб — мягкий и пористый с золотистой корочкой, что делает его не только полезным, но и вкусным.

Памяти профессора Коновалова

Сорт получил название в честь профессора Юрия Коновалова, который более 25 лет заведовал кафедрой генетики, селекции и семеноводства полевых культур академии и одним из первых начал заниматься созданием сортов пшеницы с фиолетовым цветом зерна.

Выведенный сорт рекомендован для выращивания в Центральном, Центрально-Черноземном и Волго-Вятском регионах страны.

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Юрий Коновалов