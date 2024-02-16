Женщина обвинила известного фотографа в сексуальных домогательствах

Инструктор по йоге в Таиланде согласилась попозировать для известного фотографа, а потом обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Thaiger.

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Женщина, владеющая собственной студией йоги в провинции Бурирам, рассказала, что в начале февраля к ней обратился известный фотограф, который сотрудничал с ее другом. Он предложил сделать серию профессиональных снимков, чтобы помочь в продвижении ее бизнеса. Фотограф написал ей несколько раз, и в итоге она согласилась.

Попав в студию клиентки, мужчина начал убеждать ее одеться в откровенный наряд, а также вел с ней «непристойные разговоры». Когда она все-таки переоделась, он начал прикасаться к ее интимным местам, снимая происходящее. Мужчина был очень настойчив, однако тайка сказала ему, что ее родные могут войти в студию в любой момент, и убедила прекратить приставания и уйти.

Женщина сразу же рассказала о случившемся своему возлюбленному, который работает в полиции Бангкока, и он посоветовал ей подать заявление. Сначала фотограф отрицал произошедшее, но после нескольких допросов сознался, что действительно приставал к женщине, и согласился выплатить штраф в размере 30 тысяч батов (76,8 тысячи рублей).

Инструктор по йоге при этом отметила, что мужчина, скорее всего, и раньше совершал подобные преступления и избегал ответственности.