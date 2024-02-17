Никому не рассказывайте свои сны: народные приметы на 18 февраля
Православная церковь 18 февраля вспоминает мученицу Агафью. В народе отмечается Агафья Коровница, Голодуха, Поминальница.
Что не следует делать в грядущее воскресенье?
- Говорить с кем-то о снах — всё плохое сбудется, а хорошее забудется;
- Бить корову — у животного может пропасть навсегда молоко; Отказывать в помощи или милостыне, иначе можете сами оказаться на месте просящих подаяние;
- Отправляться в путешествие, далеко уезжать от дома, потому что в дороге может произойти беда;
- Начинать новые проекты — они точно не принесут успеха;
- Давать или брать деньги в долг — понесёте в будущем большие убытки.
Приметы погоды:
- Если погода тёплая, то сильных морозов уже не будет;
- Мороз в этот день — к жаркому и засушливому лету;
- Вокруг чёрная земля, без снега — к летней засухе.