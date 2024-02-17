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Никому не рассказывайте свои сны: народные приметы на 18 февраля

Православная церковь 18 февраля вспоминает мученицу Агафью. В народе отмечается Агафья Коровница, Голодуха, Поминальница.

Никому не рассказывайте свои сны: народные приметы на 18 февраля
© Klops.ru

Что не следует делать в грядущее воскресенье?

  • Говорить с кем-то о снах — всё плохое сбудется, а хорошее забудется;
  • Бить корову — у животного может пропасть навсегда молоко; Отказывать в помощи или милостыне, иначе можете сами оказаться на месте просящих подаяние;
  • Отправляться в путешествие, далеко уезжать от дома, потому что в дороге может произойти беда;
  • Начинать новые проекты — они точно не принесут успеха;
  • Давать или брать деньги в долг — понесёте в будущем большие убытки.

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Приметы погоды:

  • Если погода тёплая, то сильных морозов уже не будет;
  • Мороз в этот день — к жаркому и засушливому лету;
  • Вокруг чёрная земля, без снега — к летней засухе.
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