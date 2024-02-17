В Москве пенсионерка случайно сожгла себя, неудачно покурив в вытяжку
В результате неосторожного курения в вытяжке на кухне, 85-летняя московская бабушка случайно подожгла себя. По данным SHOT, в начале февраля старушка решила закурить сигарету перед сном, что привело к трагическому инциденту.
Старушка неаккуратно обращалась с огнем, и в результате ее одежда загорелась. Неспособная быстро потушить пламя, она позвала на помощь соседей, которые вызвали скорую помощь.
После госпитализации бабушка была диагностирована с сильными ожогами по всему телу. Однако, через десять дней после происшествия, она скончалась, так и не придя в сознание.