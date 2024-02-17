Пенсионерка случайно сожгла себя, неудачно покурив в вытяжку

В результате неосторожного курения в вытяжке на кухне, 85-летняя московская бабушка случайно подожгла себя. По данным SHOT, в начале февраля старушка решила закурить сигарету перед сном, что привело к трагическому инциденту.

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Старушка неаккуратно обращалась с огнем, и в результате ее одежда загорелась. Неспособная быстро потушить пламя, она позвала на помощь соседей, которые вызвали скорую помощь.