Продажа русских крепостных в рабство: что это было на самом деле

Крепостное право в царской России при всех недостатках юридически отличалось от рабства. Однако по соседству находились страны, где рабство в прямом смысле слова процветало. Некоторые русские крепостные, попадая туда, «официально» делались рабами.

Славяне-рабы на Востоке

Практика обращения славян в рабство сложилась в Восточной Европе в очень давние времена. Обычно селян и горожан уводили враги во время набегов – например, булгары, хазары и норманны. В VIII-XI веках средиземноморские купцы-рахданиты (еврейского происхождения) активно перепродавали славян-невольников в страны Магриба и в мусульманскую Испанию, где их держали в качестве евнухов в гаремах. Эта прослойка населения называлась «сакалиба».

Гораздо позже, в XIV-XVII веках, главным экспортёром славянских рабов стали крымские татары, захватывавшие людей во время набегов. Сильных мужчин обычно убивали, а молодым девушкам и юношам сохраняли жизнь – на них у покупателей был особый спрос. Рынком сбыта «живого товара» была Османская империя. Но даже после расширения границ России и устранения угроз со стороны кочевников русские крестьяне всё ещё могли попасть в рабство в восточных странах. Их продавали туда собственные помещики.

Продажа крепостных в рабство

Русский крестьянин мог стать рабом, если его покупали без земли, а затем вывозили за границу. Чтобы обезопасить крепостных от подобных сделок, закон установил сословные и религиозные барьеры для покупателей. Крепостных разрешалось иметь только дворянам. Одно время существовало ограничение для помещиков мусульманской веры – в России они не имели права держать православных в крепостной зависимости. Но в 1744 году мусульмане получили дозволение на это, так же, как «идолопоклонники».

Для тех иностранцев, кто постоянно не жил в России, закон предписывал найти поручителей, которые подтвердили бы, что покупатель не вывезет людей из страны. Постоянно живущие в России иностранцы могли совершать сделки свободно, хотя вывозить крепостных за границу им также не дозволялось. На практике эта норма оказалась непрочной. Закон регулярно нарушали российские подданные христианского вероисповедания – армяне, принадлежавшие к дворянскому сословию.

Выходцы из Закавказья облюбовали «Урюпино». Предположительно, так называли Покровскую ярмарку в станице Урюпинской Хопёрского округа (ныне Урюпинск Волгоградской области). Здесь жили хопёрские казаки. А казачество, как известно, торговало невольниками (ясырем) ещё со времён Средневековья.

По рассказу одного из кучеров, ежегодно возивших «в Урюпино» на продажу «парней да девок» из Петровского уезда Саратовской губернии, армяне покупали людей больше всего. Формально их брали «в наймы», но на самом деле целью была перепродажа в рабство.

«Армяне вывозили купленных за границу – в Турцию и Персию», — отмечал историк Василий Семевский.

В Иране и Османской империи существовали крупные армянские диаспоры. Так что покупатели, вероятно, сбывали крепостных с рук на руки своим соплеменникам или даже родственникам. А те, в свою очередь, продавали их мусульманам. Неслучайно в деревнях поднимался «вой», когда крестьяне узнавали, что молодёжь везут «в Урюпино». Девушек ждала судьба невольниц в гаремах сластолюбцев. Данная форма рабства была одной из самых «долгоиграющих» на Востоке.

Тот же Семевский в книге «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II» приводит свидетельство 1819 года о том, что в одной из губерний центральной России «некоторые помещики ежегодно на ярмарке продают девок приезжающим туда для сего постыдного торга азиатцам, которые увозят сих жертв беззаконности далеко от места их родины».

Когда прекратилась работорговля

Кроме Урюпинской ярмарки существовали и другие рынки крепостных: в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах. Путешественник Савва Текели видел в 1787-м или в 1788-м году на площади в Туле 40 девиц, которых, по его словам, продавали «как скотину». А в начале XIX века печальную славу приобрёл будущий «город невест» Иваново – в это село свозили крепостных девушек со всей России, включая Малороссию.

Государство пыталось защитить крепостных от продажи в рабство. Делом об урюпинской торговле занималась рязанская палата уголовного суда. 9 апреля 1804 года император Александр I издал указ «О запрещении армянам торговать невольниками». Речь шла об армянах бывшего Крымского ханства, которые издавна были посредниками в работорговле.

С 1808 года продажа крепостных на ярмарках была официально запрещена. В 1833 году указ Николая I подтвердил запрет публичных торгов.

Но проблема оставалась. В 1823 году печальное явление всплыло на Макарьевской ярмарке – армяне дворянского звания покупали крепостных для последующей продажи «трухменцам» — так назывались туркмены, ещё бывшие независимыми от России. Об этом узнал будущий декабрист Владимир Штейнгель, который подал записку царю с предложением провести ревизию законодательства.

Государственный деятель Андрей Заблоцкий-Десятовский коснулся темы рабства в IV томе книги «Граф П.Д. Киселев и его время». Он свидетельствовал, что в конце 1830-х годов на Коренную ярмарку (Курская губерния) приезжал армянин, который скупал крепостных девок, «чтобы после увезть их во внутренность Азии и продавать для гаремов». Прежде, чем начальство обратило внимание на деятельность работорговца, он успел увезти 14 девушек. Пыталось ли царское правительство вернуть их на родину, неизвестно.