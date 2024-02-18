«Строительная жертва»: самый жуткий обряд у русских строителей

К строительству дома на Руси относились очень серьёзно. Возведение жилища приравнивалось к другим сакральным действиям, а поэтому, чтобы сооружение оказалось крепким и живущие в нём люди были счастливы, требовалось соблюдать множество обрядов.

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Самым жутким из них считается приношение строительной жертвы.

Всё начинается с центра

Строительство дома начиналось с определения ритуального центра. Им мог быть как красный (передний) угол будущего жилища, так и геометрическая середина. Его обозначали следующим образом: либо сажали молодое деревце (берёза, кедр, дуб, рябина, ель), либо устанавливали сделанный плотниками крест.

Кроме того, центр «дополнялся» строительной жертвой. В древности у славян даже приветствовалось в основание дома положить человеческое тело. Спустя некоторое время выбор стал делаться в пользу лошадей или куриц.

Не исключено, что с таким проявлением язычества активно стало бороться христианство. «При постройке домов имеют обыкновение класть человеческое тело в качестве фундамента. Кто положит человека в фундамент — тому наказание — 12 лет церковного покаяния и 300 поклонов», — гласит христианский номоканон. Существовала также рекомендация класть «в фундамент кабана, или бычка, или козла».

Со временем строительная жертва стала бескровной. Строители на Руси стали обходиться при помощи шерсти, зерна и денег. Эти предметы считались олицетворениями трёх миров: животного, растительного и человеческого, и соотносились с достатком, плодородием, богатством.

С венца начинается здание

Строительную жертву приносили практические одновременно с укладкой первого венца. Этой процедуре также уделялось большое значение. Такое отношение сформировалось не только из религиозных соображений, но и с чисто практической точки зрения. Первый венец фактически являлся «образцом» другим венцам, из которых состоит сруб. Иными словами, если отнестись халатно к его укладке, то рассчитывать на возведение добротного дома в принципе не приходилось.