Народные приметы на 19 февраля 2024 года: что нельзя делать в этот день

19 февраля по народному календарю - Вукол-телятник, жуколы.

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Многие приметы на 19 февраля связаны с коровами, потому что в этот период начинается весенний отел буренок.

Если святая Агафья считается покровительницей и спасительницей коров, то святой Вукол оберегал новорожденных телят.

У крестьян главной заботой в этот период было сохранить здоровье корове и теленку. Отелившуюся буренку в хлеву окуривали чабрецом, чтобы было хорошее молоко, а молодняк рос здоровым.

Во многих селениях проводили обряд "моления молока". После отела коровы и по истечению двенадцати удоев, когда молозиво пройдет и молоко становится годным к употреблению, на нем перед обедом варили некрутую кашу.

️19 февраля наши предки обязательно варили кашу на молоке, заказывали на счастье и здоровье. А одинокие люди молились Богу, чтобы поскорее встретить свою вторую половинку.

Женщины выметали из дома друзей своего мужа, которые уже надоели и склоняли его к пьянству. Для этого, когда нежданные или нежелательные гости уходили, подметали пол по всему дому.

Новорожденного теленка заносили в дом, чтобы он не простудился. По примете, нельзя гладить теленка по спине, иначе он может заболеть.

В день, когда телится корова, из дома никому ничего давать нельзя – ни денег, ни хлеба, ни огня, ни воды, чтобы вместе с ними не отдать прибыль, посылаемую Господом в дом.

Знахари в этот день кормили окотившуюся кошку и читали заговор для выздоровления ребенка, топили банную печь и делали приворот на ее дым.

19 февраля нельзя рассказывать о новорожденном теленочке, иначе он очень скоро умрет. Запрещено гладить теленка по спинке – сильно заболеет, притом, шанс на выздоровление у него будет очень маленький.

Ни в коем случае нельзя давать что-то из дома - ни хлеба, ни денег, ни воды, иначе можно отдать семейное счастье, достаток и радость.

Не рекомендуется в день Вукола Телятника выносить мусор, если сегодня начала рожать корова, - роды пройдут тяжело, и теленок может родиться мертвым.

Не стоит продавать в этот день молозиво - корова будет плохо доиться.

Не надо кричать на долго мычащую корову. Это она беды из дома гонит, и если ее начать останавливать, то так все несчастья в доме и останутся.

Воспрещается теленка, рожденного в день Вукола Телятника, называть так же, как предыдущего, – по примете, может вскорости умереть.

Запрещено гнать с порога хлева, где рожает корова, умывающуюся кошку. Это она боли смывает с буренки, а значит, роды пройдут легко и не болезненно.

Нельзя сегодня покупать новый кошелек - денег не будет.