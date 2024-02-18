Самые странные способы борьбы с бессонницей у русских

Есть такая шутка, что, если, мол, вы не можете уснуть, надо считать до трех или до полчетвертого. И это могло бы быть смешно, если бы не было так грустно.

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Бессонница действительно зачастую изматывает. И не стоит думать, что это беда современности — у наших предков тоже были свои хитрости, как быстро заснуть.

«Снотворные» матрасы и подушки

На Руси использовали различные полевые травы — чабрец, зверобой, душицу — в качестве наполнения подушек и матрасов. Растения предварительно хорошо высушивали и смешивали с соломой. Потом эту массу использовали для наполнения постельных принадлежностей. Для повышения эффективности снотворного воздействия подушки перед сном взбивали.

Также могли использоваться небольшие мешочки, наполненные ароматными растениями — сон-травой, ландышем, мятой. Их клали в изголовье или развешивали над кроватью. Наполнитель подушек, матрасов и мешочков-ароматизаторов периодически меняли — как минимум несколько раз в год. А также их регулярно просушивали на солнце, чтобы избежать сырости и запревания травы внутри.

Гигиена и массаж

Но не только ароматерапию использовали наши предки. В ходу у них были и расслабляющие процедуры, позволяющие ощутить релакс и быстрее уснуть. Считалось, что порой погрузиться в сон не дает усталость и дурная энергетика. Чтобы избавиться от них, рекомендовалось перед сном вымыть ноги, а также попросить кого-то помассировать их. В крестьянских семьях массировали ступни и чесали пятки чаще всего дети, а люди состоятельные нанимали специальных чесальщиц.

Дрема и Угомона

Слова «задремать» и «угомониться» кажутся таким привычными, что никто не задумывается об их происхождении. А ведь их основа — языческие славянские божества — Дрема и ее сын Угомона. Поэтому в древности, если кто-то не мог долго уснуть, он начинал читать своеобразную молитву, обращаясь к старинным божествам и прося их ниспослать сладкий сон.