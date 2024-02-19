Умные часы поставили правильный диагноз и спасли мужчине жизнь

Смарт-часы настойчиво уведомляли мужчину о проблемах с сердцем, указывая на симптомы фибрилляции предсердий, в том числе на учащенное сердцебиение и усталость. Владелец девайса игнорировал оповещение, так как никогда не сталкивался с такими заболеваниями.