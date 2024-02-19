Умные часы поставили правильный диагноз и спасли мужчине жизнь

Умные часы поставили правильный диагноз мужчине и спасли ему жизнь
Умные часы спасли жизнь Джеффу Присту, бывшему ректору Университета Южной Каролины в Айкене.
Смарт-часы настойчиво уведомляли мужчину о проблемах с сердцем, указывая на симптомы фибрилляции предсердий, в том числе на учащенное сердцебиение и усталость. Владелец девайса игнорировал оповещение, так как никогда не сталкивался с такими заболеваниями.
Отправиться к врачу все же пришлось – убедила супруга. Как оказалось, часы не ошиблись и мужчине поставили соответствующий диагноз. В ходе процесса лечения смарт-часы отмечали улучшение, передает «Российская газета».
Ранее «умные» часы-тонометр для измерения жизненно важных показателей изобрели в России. В случае, когда показатели выходят из нормы, часы направляют информацию лучащему врачу.