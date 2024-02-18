Спрос на таджикскую породу голубей растет внутри страны и за рубежом

В Таджикистане растет популярность местной породы голубей. Птиц у разводчиков покупают даже из-за рубежа. Привлекают красота и легкость в дрессировке пернатых. Что умеют голуби на экспорт, рассказала корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

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Хасан Умаров держит 80 голубей. Свою первую птицу купил еще в семь лет, когда увидел голубя мира в школьном учебнике. Захотел иметь такого же. Первенец был таджикской породы.

«Мы тогда не знали, как держать. Пришел домой – отпустил, через час он пропал. Потом мне рассказали, как надо держать их. Я начал завязывать, неделю держать, дней 10, чтобы они привыкли к своему дому», – отметил разводчик.

Алишеру Сохибову любовь к этим птицам привил отец, а сегодня он уже сам руководит Ассоциацией таджикских голубеводов. Кормит своих питомцев два раза в день: сразу после рассвета и перед закатом. Каждые полгода – обязательная вакцинация.

Здесь что-то вроде роддома и детского сада. Здесь мамы и папы высиживают яйца и растят птенцов. Когда они подрастают, их переводят на эту сторону. Здесь их разделяют по возрасту и полу.

Затем голубята тренируются. Их учат свободно держаться в небе, играть и делать пируэты, столбы и винты. За эти умения и ценят таджикскую породу, которая состоит из нескольких видов: черноносые, сочи, майла, зира, битые, чини и воки.

«Любят таджикских голубей за их экстерьер, за их цвета, за то, что хорошо выкармливают своих пискунов – это тоже немаловажно – за то, что показывают много часов, и самое главное – за красивую игру», – объяснил президент Ассоциации разводчиков таджикских черноносых голубей Алишер Сохибов.

Любят голубей и за то, что общение с ними приносит много положительных эмоций.

«Это душевное успокоение, скорее всего. Я вижу, как они воркуют, как себя ведут, как ухаживают за своими женами, как выкармливают пискунов. За этим наблюдаешь, и душа радуется», – добавил Сохибов.

Заказы на эту породу растут. Голуби в основном отправляются в Казахстан, Кыргызстан, Россию, Германию и США. Сейчас тренировочный курс проходят птицы, которые скоро улетят в Санкт-Петербург.