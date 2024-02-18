$92.55+0.7399.35+0.94
Почта

В Балтийском море нашли стену возрастом 11 тысяч лет, помогавшую охотиться на оленей

Остатки каменной гряды обнаружили на дне Балтийского моря. Архитектурное чудо может быть крупнейшим сооружением каменного века в Европе, сообщает Arkeonews.

В Балтийском море нашли стену возрастом 11 тысяч лет, помогавшую охотиться на оленей
© Gazeta.ru

Немецкая исследовательская группа обнаружила каменное сооружение на дне Балтийского моря на глубине 21 метр. Ученые использовали комбинацию кораблей и подводных дронов для обследования местности. Они предполагают, что сооружение — это остатки стены, которую древние люди использовали для охоты около 11 тысяч лет назад.

Большое количество камней (1670), а также способ их размещения указывают на то что, стена была создана людьми. Каждый камень имеет высоту менее метра и ширину два метра.

В РАН допустили наступление ледникового периода на Земле уже через 30 лет

Длина сохранившейся части стены из больших камней составляет почти километр. Эта крупнейшая мегаструктура каменного века могла использоваться, чтобы преграждать путь оленям и направлять их в районы, где их было легче лишить жизни.

Исследователи исключают возможность использования стены в качестве рыбной плотины или береговой защиты, поскольку она не соответствует требованиям для этих целей, несмотря на близость к древней береговой линии или болоту.

Вероятно, стену соорудили охотники-собиратели, принадлежавшие к культуре Конгемозе, распространенной на юге Скандинавии.

Истории
РАН
1