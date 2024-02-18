В Балтийском море нашли стену возрастом 11 тысяч лет, помогавшую охотиться на оленей

Остатки каменной гряды обнаружили на дне Балтийского моря. Архитектурное чудо может быть крупнейшим сооружением каменного века в Европе, сообщает Arkeonews.

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Немецкая исследовательская группа обнаружила каменное сооружение на дне Балтийского моря на глубине 21 метр. Ученые использовали комбинацию кораблей и подводных дронов для обследования местности. Они предполагают, что сооружение — это остатки стены, которую древние люди использовали для охоты около 11 тысяч лет назад.

Большое количество камней (1670), а также способ их размещения указывают на то что, стена была создана людьми. Каждый камень имеет высоту менее метра и ширину два метра.

Длина сохранившейся части стены из больших камней составляет почти километр. Эта крупнейшая мегаструктура каменного века могла использоваться, чтобы преграждать путь оленям и направлять их в районы, где их было легче лишить жизни.

Исследователи исключают возможность использования стены в качестве рыбной плотины или береговой защиты, поскольку она не соответствует требованиям для этих целей, несмотря на близость к древней береговой линии или болоту.