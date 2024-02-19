Редкое издание первой книги Пушкина выставили на аукцион за 2,8 млн руб.
Крайне редкое издание поэмы «Руслан и Людмила», первой книги Александра Пушкина, выставили на торги со стартовой ценой 2,8 млн руб. Об этом сообщили в аукционном доме «Литфонд».
«Первое издание первой книги Александра Пушкина. Крайне редка», – говорится в описании лота.
Пушкин начал писать свою первую большую поэму в Царскосельском лицее и работал над ней с 1817 по 1820 год. Полностью поэма была опубликована в июле 1820 года. Пушкин был в это время в ссылке на юге России, и свою поэму увидел напечатанной лишь в марте следующего года.
Также на торги выставлено одно из редчайших прижизненных изданий Пушкина – двухтомник «Поэмы и повести» 1835 года. Это первое собрание всех поэм, написанных Пушкиным. Стартовая цена торгов составляет 1,2 млн руб.
«Двухтомник хорошо продавался, а в последующие годы почти все его экземпляры были «зачитаны до дыр». Именно этим можно объяснить редкость данного издания на антикварном рынке», – отмечается в описании лота.
Онлайн-аукцион редких книг, автографов, фотографий открыток и плакатов состоится 29 февраля.