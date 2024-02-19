Редкое издание первой книги Пушкина выставили на аукцион за 2,8 млн руб.

Пушкин начал писать свою первую большую поэму в Царскосельском лицее и работал над ней с 1817 по 1820 год. Полностью поэма была опубликована в июле 1820 года. Пушкин был в это время в ссылке на юге России, и свою поэму увидел напечатанной лишь в марте следующего года.