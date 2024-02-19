Раковина не поможет: необычный способ охоты на улиток

Раковины улиток состоят из карбоната кальция — а значит, они достаточно твердые, чтобы защитить от большинства хищников, которые были бы не против полакомиться моллюском. Однако личинки жуков из семейства щелкунов (Elateridae) на острове Рюкю в Японии нашли способ охотиться даже на бронированную добычу. Об открытии сообщает журнал Science.

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Японские малыши-щелкуны вида Anthracalaus sakaguchii устраивают засады в своеобразных окопах у поверхности земли — и ждут, когда над головой начнет проползать улитка. Отверстие норки небольшое, и моллюск не воспринимает его как то препятствие, которое надо обойти. Когда добыча оказывается в зоне досягаемости, личинка хватает ее снизу за мягкое подбрюшье — и начинает пожирать, затаскивая в нору. В итоге над местом засады остается только опустевшая раковина.

Такого способа охоты никто из ученых раньше не фиксировал, хотя род Anthracalaus насчитывает 17 видов, распространенных в Азии, Австралии и американском штате Аризона. Но на это может влиять и тот факт, что ученые изучают в основном взрослые формы жуков, и не всегда представляют, как выглядят их личинки.

Вообще, личинки щелкунов известны своими необычными способами охоты, адаптированными под уникальные условия местности. Например, в Бразилии успешно существует вид, который привлекает добычу биолюминесцентным свечением. А другой, на юго-востоке США, — пробивает скорлупу и выедает яйца черепах.

Известен и вид, который приспособился охотиться на улиток, — западно-европейский Drilus flavescens. Они выслеживают добычу по характерному следу слизи, обездвиживают улитку с помощью яда или просверливают отверстие в ее панцире специальным ротовым аппаратом — и съедают.

Но у европейского вида для этого есть специальные, появившиеся в ходе эволюции, приспособления. В то время как у японских Anthracalaus sakaguchii для охоты нет никаких специальных анатомических особенностей. Главное их преимущество — неожиданность нападения.