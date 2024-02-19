«Гормон честности»: почему мужчины с высоким уровнем тестостерона не врут

Уверенность в себе – это то, что необходимо каждому мужчине. Только в этом случае представители сильного пола оправдывают свое звание. И далеко не последнюю роль в успехе мужчин в жизни играет уровень тестостерона.

Природный антидепрессант

Гормон тестостерон оказывает на жизнь мужчин огромное влияние. По крайней мере, ученые в этом не сомневаются. Так, сотрудники Университета Флориды с помощью экспериментов над кастрированными крысами доказали, что мужской организм использует тестостерон как своеобразный антидепрессант.

Введение тестостерона грызунам, страдавшим от депрессивных состояний, улучшило их настроение в разы. А вот их соплеменники, не получавшие заместительной терапии, отличались излишней тревожностью и другими расстройствами.

«Гормон честности»

Именно отсутствием различных депрессивных нарушений и наличием уверенности в себе специалисты объясняют тот факт, что тестостерон является эдаким «гормоном честности». Ученые из Бонна провели исследование, в котором принимал участие 91 мужчина. Половина добровольцев принимала плацебо, а вторая половина – тестостерон. Однако и тех, и других эксперты заставили играть в кости на деньги.

Все было подстроено так, что у каждого испытуемого была возможность слукавить. Вот только этой возможностью воспользовались именно те мужчины, которые принимали плацебо. Мужчины с высоким уровнем тестостерона оказались более уверены в себе, а потому и не прибегли ко лжи.

Уверенность в себе

Вообще, уверенность в себе играет чуть ли не главную роль для мужской успешности. Ученые из Кембриджского Университета доказали это опытным путем. Они отобрали 40 добровольцев в возрасте от 20 до 30 лет и попросили их посоревноваться на гребных тренажерах. Однако тренажеры были отрегулированы таким образом, что в состязании победили далеко не самые сильные и выносливые участники.

После того, как были объявлены мужчины, занявшие первые места, у всех были взяты анализы на уровень тестостерона, которые сравнили с тем, что добровольцы сдавали до состязания. Оказалось, что у победителей уровень тестостерона увеличился на 5%, а у проигравших, напротив, понизился на 8%.

Силачи смелее

Уверенные в своих физических возможностях мужчины и более смелые, чем их слабые собратья. Такой вывод сделали члены международной группы ученых из США, Дании и Аргентины. Как сообщает издание Psychological Science, эксперты измерили бицепсы мужчин, согласившихся на исследование, а затем опросили их насчет распределения материальных благ в пользу бедных.

Обладатели крупных бицепсов оказались самыми откровенными. Те из них, у кого доход был выше среднего, признались в том, что не стремятся помогать нуждающимся. А вот такие же сильные мужчины из низших слоев общества заявили, что с радостью улучшат жизнь своих соотечественников. И та, и другая позиции требуют определенного мужества. А вот богатые, но субтильные мужчины отличились робостью, сказав, что охотно поделились бы своими деньгами с бедными.

Мышечная масса

Так что для того, чтобы быть честными, смелыми и сильными, мужчинам требуется тестостерон. Последний эффект, который тестостерон производит на организм, ученые доказали еще в 1996 году. Именно тогда в журнале New England Journal of Medicine были опубликованы результаты исследования, во время которого добровольцы регулярно посещали тренировки и получали тестостерон. Для чистоты эксперимента специалисты снабжали некоторых участников плацебо.