Из Петербурга в Москву увезли знаменитого зайца-интеллигента

Известный современный памятник Петропавловской крепости - сидящий на скамейке заяц-интеллигент - временно сменит прописку. С 20 февраля он будет "работать" на выставке "Россия" на ВДНХ на стенде Санкт-Петербурга.

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Ранее там уже показывали памятник другому животному - во время Исторической недели демонстрировали "Зайца, спасающегося от наводнения", который обычно находится на одной из свай у Петропавловки. На эти сваи принято кидать монетки на счастье.

В январе посетители питерского стенда могли увидеть знаменитого кота Елисея, который в городе на Неве установили в знак благодарности всех котам, помогавшим городу бороться с крысами.