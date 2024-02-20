Астрофизики проследили нити темной материи, из которой состоит «космическая паутина»

Галактики не распределены в пространстве случайным образом, а сбиваются в группы и скопления. Они, согласно космологической модели, скапливаются там, где встречаются огромные «нити», образующие «космическую паутину». Модель предсказывает, что эти волокна будут в основном состоять из темной материи, присутствие которой подтвердить очень сложно. Мы не можем видеть темную материю и даже не знаем, что это такое. Картирование ее представляет собой очевидные проблемы.

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Ученые из южнокорейского университета Йонсей утверждают, что преодолели их, пишет iflScience. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy .

Вместо того, чтобы делать вывод о наличии темной материи на основании распределения источников света, команда искала искажения света от более удаленных объектов. Изгиб ткани Вселенной может быть осуществлен только огромными гравитационными силами. Так делают видимые массивные объекты, и гравитация темной материи должна делать то же самое.

Команда Йонсей направила телескоп Субару на скопление галактик Кома (или Волосы Вероники), которое находится на расстоянии 320 миллионов световых лет от нас. Они обнаружили, что скопление влияет на свет от еще более удаленных источников гораздо сильнее, чем могли бы только лишь галактики внутри него, даже включая связанную с ними, «внутригалактическую» темную материю. Некоторая концентрация массы находится между галактиками, и, если модели верны, она должна располагаться вдоль так называемых внутрикластерных нитей.

Авторы нанесли на карту распределение массы внутри скопления. Они сравнили местоположения пиков массы с предсказаниями того, где должны располагаться нити «космической паутины». Северная нить хорошо совпала с наблюдениями, а западная — чуть хуже.