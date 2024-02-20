Тест на гениальность: птицы-носороги удивили ученых

Лишь некоторые животные способны осознавать постоянство объектов — идею о том, что что-то все еще существует, даже когда оно находится вне поля зрения. Отлично представляют скрытые объекты приматы, из птиц пока только было известно о врановых и попугаях. Новое исследование ученых из Сингапура подтверждает, что малабарские птицы-носороги (Anthracoceros albirostris) также имеют полное право заходиться в этом элитном интеллектуальном клубе, сообщает ScienceAlert.

© Shutterstock

Эти птицы живут в Юго-Восточной Азии и имеют своеобразные привычки. Так, на время гнездования, когда самка сидит на яйцах, а партнер носит ей еду, вход в гнездо фактически замуровывается с помощью грязи, фекалий, слюны, фруктов и коры. Остается лишь узкая щель для передачи еды. Зато самка и потомство — в безопасности.

Благодаря такому образу жизни птицы смогли пройти тест, предложенный исследователями. В ходе эксперимента авторы научили птиц-носорогов клевком указывать, где находится видимое лакомство. Затем птицам была предложена серия испытаний, которые проверяли все более сложное понимание постоянства объектов. На пятом этапе, например, птицы наблюдали, как награда помещалась под одну чашку, а затем перемещалась в другую.

Все шесть птиц показали впечатляющие результаты, но самый сложный уровень прошли лишь трое. На шестом уровне еду клали в коробочку, эту коробочку — в коробочку побольше, затем коробочку поменьше доставали и показывали птице, что там нет еды. Нужно было догадаться, что еда осталась в коробочке побольше. Эти трое «умников» имели опыт размножения и опыт кормления самки через щелочку.