Приметы на 21 февраля: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 21 февраля – это день Захария.

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Хорошие приметы: что можно делать

Нужно обратить внимание на свою личную жизнь. В этой сфере все будет получаться, поэтому 21 февраля – благоприятный день для предложения и свадьбы. Если начать новые отношения, они будут счастливыми.

В старину в этот день начинали готовиться к работе в поле: разбирали инструменты, ремонтировали их.

Молодежь в этот день собиралась вместе и проводила время за играми, разговорами и развлечениями.

Плохие приметы: что нельзя делать

Лучше отложить операции и походы к стоматологу, если это не срочно. День неблагоприятен для хирургических вмешательств. Нельзя работать топором, пилой, ножницами и другими опасными предметами. Можно сильно пораниться, рана будет долго заживать.

Нельзя подметать пол, иначе из дома уйдут здоровье и счастье.Женщинам нельзя долго смотреться в зеркало. Так уйдут ваша красота, молодость и здоровье.

Нельзя планировать важные дела. Особенно не удадутся денежные сделки и решения. Вас могут обмануть и обокрасть.Запрещается ходить на рыбалку. Рыба не будет ловиться, вы только потратите время. Нельзя рассказывать свои сны до обеда, даже хорошие. Иначе жди беды.

Запрещается завидовать чужой жизни. Это плохо скажется на вашей жизни, начнутся серьезные проблемы.

Нельзя поднимать с земли потерянные или брошенные вещи, приносить их в дом. Находка отберет у вас удачу.

Приметы о погоде

Большая красная луна – к потеплению.

Сильный мороз – зима скоро кончится.

Холодный конец февраля – к теплой погоде в марте.

Круги вокруг луны – снег скоро растает.

Куры кудахчут, не переставая – к снегопаду.

Атмосферное давление резко упало – к вьюге, но без морозов.

Дым стелется по земле – к снегу.

Собака лежит в снегу – к теплу.

Собака ведет себя активно – к большому снегопаду с ветром.

Именинники

Именинники этого дня Александр, Андрей, Пётр, Сергей, Фёдор.

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