Главная река России: что не так с Волгой

Волга — крупнейшая река европейской части России и одна из самых крупных на планете. В Европе ей точно нет равных по длине, полноводности и площади бассейна. Недаром Волгу с древних времен считали главной рекой на Руси, да и среди иностранных путешественников она была широко известна. Впрочем, название Ра, которое использовал еще древнегреческий ученый Птолемей, относилось не только к Волге, но и к ее главному притоку — Каме. А современные ученые считают, что именно Каму следовало бы называть главной рекой России.

Кама — приток Волги

Официально самым крупным притоком Волги считается Кама. Сама по себе это тоже огромная река длиной свыше 1800 километров, площадью бассейна более 500 000 квадратных километров, принимающая на всем своем течении без малого 75 тысяч притоков. Исторически Кама куда старше Волги, и раньше именно она впадала в Каспийское море. В то время как Волга была притоком Дона. Но с оледенением, случившимся в первой половине четвертичного периода, рельеф, а вместе с ним и гидрография изменились. И конфигурация рек Кама-Волга стала выглядеть так, как выглядит сегодня.

Что не так с Волгой

Так почему же, по мнению ученых, на самом деле Волгу стоит считать притоком Камы, а не наоборот? Тому есть несколько причин. Во-первых, до слияния рек Кама длиннее Волги — 1805 против 1390 километров. Во-вторых, Кама выигрывает и в полноводности — 4300 кубометров в секунду против 3100. В-третьих, притоков у Волги меньше на 11 тысяч.

Но, пожалуй, самый главный признак — направление Камы практически не меняется после впадения в нее Волги. Если же считать наоборот, что Кама впадает в Волгу, то получается, что после этого впадения Волга делает поворот почти под прямым углом. Так что своя логика в том, чтобы назвать великой русской рекой именно Каму, имеется.

Исторические корни

Пожалуй, единственный параметр, по которому Волга выигрывает, — это площадь бассейна. Большинство истоков и притоков, которые питают Каму, берут свое начало в Уральских горах. Притоки же Волги раскинулись на куда большей территории. Вероятно поэтому так исторически и сложилось, что главной рекой европейской части России считается именно Волга-матушка.