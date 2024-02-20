Сибирские ученые разгадали секрет врожденного иммунитета коренных жителей Арктики

Сотрудники НИИ медицинских проблем Севера изучили генетические особенности, характерные для населения арктических территорий России и помогающие противостоять, в частности, инфекционным заболеваниям. Исследование привело к любопытным выводам.

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Ученых заинтересовали гены, отвечающие за так называемый врожденный иммунитет, который отличается от приобретенного. Анализируя частоту проявления таких генов в популяциях коренных жителей арктических территорий Сибири - долган, нганасан, ненцев - и сравнивая эти данные с информацией о русской популяции сибиряков, исследователи поняли, почему представители одной этнической группы меньше подвержены определенным заболеваниям, нежели представители другой.

Специалистам удалось объяснить, почему коренные жители Арктики лучше справляются с инфекциями, а живущие здесь европеоиды более успешно противостоят заболеваниям неинфекционного происхождения. Оказывается, все дело (или, как минимум, одна из причин) - в активности у тех или иных популяций белков-лектинов - молекул, распознающих в организме чужеродные элементы и запускающих процесс их уничтожения, рассказали в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН.

По мнению ученых, именно активность таких белков обеспечивает коренным народам Арктики мощную защиту в виде врожденного иммунитета с первых дней жизни.