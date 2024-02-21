Как животные становятся талисманами пожарных частей Башкирии

Психологи говорят, что в числе лучших способов борьбы со стрессом - поглаживание кошки. Поэтому неудивительно, что и в пожарных частях периодически появляются мурчащие питомцы. И это несмотря на то, что одна из "железных" примет, в которую верят огнеборцы, - если в диспетчерской замяукала кошка, жди скорого вызова на пожар.

© 0Российская Газета

Итак, пушистый сослуживец живет в пожарной части села Узытамак в Чишминском районе. Как рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, котенок прибежал несколько месяцев назад. Огнеборцы решили его приютить и назвали Дымком.

Малыш быстро привык к новой жизни. Он не пропускает утренних построений личного состава, провожает караулы со смены и радостно встречает их с пожаров. При этом во время выезда пожарной машины Дымок всегда прячется у себя в уголке.

- Он стал настоящим другом и талисманом пожарного подразделения, а главное, важной и неотъемлемой частью службы, - отметили в госкомитете РБ по ЧС.

А вот оберегом пожарной части села Абзаково Белорецкого района является говорящий попугай жако по прозвищу Жорик. Пернатый товарищ огнеборцев вполне неплохо умеет подражать человеческой речи. Уже после первого вызова подразделения на происшествие Жорик освоил звуки сирены и теперь своим голосом поддерживает боевой дух коллег. Только вот попугай оказался скромнягой: категорически отказывается демонстрировать свои умения на камеру, предпочитая делать это неожиданно и в самый неподходящий момент.

В тему

Приметы пожарных, которыми поделились в госкомитете РБ по ЧС:

В диспетчерской замяукала кошка - жди скорого вызова на пожар.

Если кто-то из караула начистил свою обувь перед заступлением на дежурство, то выездов за смену предстоит много.

Принято считать, что за 7-10 дней до отпуска количество выездов возрастает.

Нельзя ложиться спать сразу после отбоя (отбой в 23:00) - поспать вряд ли удастся. Поэтому на дежурстве стараются ложиться спать после полуночи.

Нельзя мыть голову сразу после того как приехали с пожара, тогда вызов будет не последним за дежурство.

Никогда и ничего нельзя брать с пожара - считается, что вещь, взятая из горящего дома, обязательно сгорит на новом месте.

Между тем

На аэрологической станции Уфа-Дема синоптикам помогает пес Барбос. Он охраняет станцию от непрошенных гостей и защищает оборудование от грызунов. Говорят, что раньше четвероногий жил на стройке, где его подкармливали строители. Но затем они уехали, и собака пришла искать пропитание на станцию. Синоптики пожалели Барбоса и теперь кормят мясом и влажным кормом. За этот год пес стал настоящим другом метеорологов.