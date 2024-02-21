Жучка, Полкан, Тузик: как появились самые популярные в России собачьи клички

Мы хорошо знаем происхождение самых редких и замысловатых мужских и женских имен и даже можем объяснить происхождение необычных фамилий. А вот если спросить любого о том, что означают собачьи клички, известные на Руси не одно столетие, то вряд ли вы получите вразумительный ответ. Мы постараемся восполнить этот пробел в знаниях и расскажем о 6 наиболее известных собачьих имен.

Тузик

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Как ни странно, но такая простонародная, на первый взгляд, собачья кличка имеет аристократическое происхождение. Тузами называли своих охотничьих собак дворяне, имеющие пристрастие к азартным играм, а именно к картам. Позднее официальное и грозное Туз, подходящее для большого и свирепого пса, трансформировалось в фамильярное народное — Тузик.

Полкан

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Собачье имя Полкан — фольклорное. Так звали мифическое чудовище из народного произведения 16 века про Бову Королевича. Полкан представлял собой монстра, объединявшего в себе части коня, человека и пса. Разве можно придумать более удачное имя для грозного дворового стража, сидящего на цепи?

Трезор

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Происхождение клички Трезор имеет две версии. Согласно первой она появилась в 19 столетии вместе с модой на французские приключенческие романы о пиратах и сокровищах. «Tresor» в переводе с французского — это сокровище. Вторая версия отечественная. Согласно ей, имя это произошло от старославянского слова «тревзор», то есть ясновидящий.

Барбос

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А вот Барбосы в России появились точно благодаря европейским писателям-романтикам и книгам о пиратах. Кличка эта происходит от латинского «barba» — борода. Большинство европейских языков использовало это слово для обозначения бородача, варвара. В 19 веке истории про викингов, пиратов и кладоискателей сделало слово чрезвычайно популярным.

Шарик

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Можно подумать, что кличка Шарик связана с геометрией, но это не так. Слово это — «szary», пришло к нам из польского языка и означает «серый». Так называли серых собачек — такой окрас чаще всего встречается среди дворняжек. Когда-то Польша была частью Российской империи, поэтому кличка и стала интернациональной.

Жучка

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