Business Insider: в США победитель лотереи не забрал свой приз и остался без $36 млн
В США победитель лотереи не забрал свой приз и лишился $36 млн, пишет Business Insider. Как рассказали организаторы лотереи, им пришлось аннулировать результаты розыгрыша, потому что победитель так и не вышел на связь.
По их словам, это первый подобный случай в истории. Кроме того, даже если обладатель миллионов вдруг найдется, он все равно уже останется ни с чем - таковы правила. Известно, что выигрышный билет был приобретен в августе 2023 года в городе Джексонвилл.
Как уже стало известно, около 80 процентов джекпота передадут на благотворительность, а остальную часть перераспределят между другими призовыми фондами.
Газета.Ru: главные новости