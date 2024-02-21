В США победитель лотереи не забрал свой приз и остался без $36 млн

В США победитель лотереи не забрал свой приз и лишился $36 млн, пишет Business Insider. Как рассказали организаторы лотереи, им пришлось аннулировать результаты розыгрыша, потому что победитель так и не вышел на связь.

По их словам, это первый подобный случай в истории. Кроме того, даже если обладатель миллионов вдруг найдется, он все равно уже останется ни с чем - таковы правила. Известно, что выигрышный билет был приобретен в августе 2023 года в городе Джексонвилл.