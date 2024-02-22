Россиянам напомнили о традициях и приметах 22 февраля

Православные верующие 22 февраля почитают память мученика Никифора и преподобного Панкратия Печерского. А в народном календаре это Лаптев день. Этот день наши предки считали самым подходящим, чтобы плести лапти и ремонтировать старую обувь. Рассказываем, какие ещё традиции и приметы связаны с 22 февраля.

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Люди верили, что лапти, сплетённые 22 февраля, будут не только отличной обувью, но и оберегом. В старину их вешали на воротках или у входа в дом, чтобы они принесли счастье, здоровье и благосостояние.

Считалось, что в этот день нужно трудиться с раннего утра до позднего вечера. Люди наводили порядок в доме и во дворе, чинили сломанные вещи, занимались готовкой и другими делами.

Кроме того, в этот день было принято проводить ревизию запасов еды. Ещё считалось, что, если в Лаптев день заняться своим здоровьем, легче будет вылечиться.

С этим днём были связаны и запреты. Например, в Лаптев день наши предки старались вообще не строить планы на будущее. Они верили, что ничего из задуманного 22 февраля не сбудется.

Плохим знаком считалось поднимать с земли любые находки — деньги или вещи. Также нельзя было сорить на дороге — считалось, что это приведёт к разорению.

В этот день не советовали оставлять открытыми книги и учебники, чтобы информация из них не вылетела из головы. И категорически запрещено было чесать уши и губы. В первом случае считалось, что можно стать жертвой обмана, во втором — самому стать обманщиком.