Суд оставил в силе штраф банку, пытавшемуся взыскать долг погибшего бойца СВО с его матери

Мать бойца из Ижевска, погибшего, спасая своих товарищей на СВО, несколько месяцев доказывала банку, что не может и не должна выплачивать его кредит. С требованием об оплате звонили ей, супруге погибшего и его сыну по нескольку раз в день, когда приближался срок платежа. Банк подал в суд на мать погибшего на СВО бойца за неуплату кредита и на приставов, оштрафовавших организацию за попытку взыскать долг.

- Иногда было такое желание - бросить все, махнуть рукой, - рассказывает мать, Любовь Васильевна. - Но решила идти до конца, чтобы такого не повторилось с другими. Сама пришла в банк после гибели сына. На меня открыли счет, чтобы могла оплачивать долг. Я платила полгода больше 25 тысяч в месяц. Общая сумма остатка была 1,2 миллиона рублей.

Но когда Любовь Васильевна узнала о федеральном законе N 377, согласно которому обязательства по кредитному договору военнослужащего, погибшего на СВО, и членов его семьи прекращаются, снова обратилась в финансовую организацию, но получила отказ. Тогда она прекратила оплачивать кредит, и банк спустя некоторое время и большое количество новых звонков подал на нее в суд.

Лишь после нескольких месяцев иск был отозван, а женщина получила деньги, которые успела заплатить, обратно.

Служба судебных приставов оштрафовала финансовую организацию на 500 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"). В ответ банк попытался оспорить штраф в суде. 13 февраля кассационная инстанция поставила точку в этом деле: наказание осталось в силе.

Яков Поваренкин был тяжело ранен, спасая своих товарищей: успел вынести несколько сослуживцев из-под бомбежки, а спустя две недели умер. Посмертно награжден орденом Мужества.

Яков Поваренкин посмертно награжден Орденом Мужества за спасение товарищей Фото: Алена Селезнева

- Я не знала, что он ушел на СВО... Он мне не сказал, не хотел, наверно, расстраивать. Сказал, что уезжает в командировку на учебу, месяца на три или на полгода, - вспоминает Любовь Васильевна.

Она узнала о том, где он был, одновременно с известием о его смерти. До сих пор вспоминает, как сын прощался с ней перед отъездом:

- У меня все время перед глазами этот взгляд, когда он уходил, - уже вышел за дверь, обернулся на меня и так посмотрел...

В Ижевске, да и за его пределами, Якова знали многие. После службы в Чечне он стал набирать вес и однажды принял решение участвовать в ТВ-шоу о похудении, которое изменило его жизнь. Он не только привел себя в форму, но и стал тренером, открыл спортзал и помогал другим преодолевать себя. Постоянно осваивал новые методики. Кредит взял, потому что открывал второй зал, - считает мама.

У Якова остались четверо детей. Младшему сейчас 12 лет. Супруга Мария полностью взяла на себя руководство залом.

- Ребята, которые с Яшей работали, - тренеры - все остались. "Солнечные" дети у них в том числе занимаются. Бывает, что Маша уходит к 8 утра, а приходит в 11-м часу ночи.

На выплаты, которые семья получила в связи с гибелью Якова, они купили дом.

- Яша очень хотел частный дом. Мы, до того как он ушел, часто ездили с ним смотреть коттеджные поселки, дома под Ижевском. Так и не купили. Думаю, что правильно: сейчас мы не смогли бы без него ездить за пределы города. А когда пособие получили, решили, что на эти деньги купим дом в городе - осуществим его мечту.

Теперь мама Якова, его жена и младший сын живут в этом доме вместе. Городские власти предлагали переименовать в честь него одну из улиц, но семья посчитала, что это излишне.

- Он бы и сам этого не хотел, он был скромным. Да и зачем? Людям надо будет менять потом документы...

Юрист Мария Трубицина напоминает, что в таких ситуациях родственники должен самостоятельно уведомить банк:

- В случае наступления смерти участника военных действий или спецоперации, член семьи должен уведомить банк об этом в письменном виде с предоставлением свидетельства о смерти и документов, подтверждающих, что погибший являлся участником СВО. Банк должен в соответствии с внесенными изменениями в федеральный закон прекратить кредитные отношения и не возлагать обязательства по выплате кредита на родственников.