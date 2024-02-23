Приметы и поверья на 23 февраля: что нельзя делать в день Прохора Весновея

По народному календарю 23 февраля люди вспоминают монаха Печерского монастыря Прохора. При его жизни на Руси начался голод. Прохор готовил хлеб и раздавал его нуждающимся. Считалось, что если мучное изделие взять с благословения, то оно будет сладким, будто в него добавили мед. Если же человек пытался украсть хлеб, то он становился черным и горьким.

© Mir24.TV

Это день считался удачным для того, чтобы заняться своим здоровьем. Людям следовало посетить врача, визит к которому они долгое время откладывали. Предки верили, что можно привлечь деньги, если 23 февраля пошуршать купюрой у себя в кармане. Также этот день следовало провести с семьей. Можно пойти в гости, чтобы навестить тех, кого давно не видели. Чтобы на улице быстрее потеплело, на Руси разжигали большие костры, играли в снежки, веселились и катались на санках. Так предки прощались с зимними забавами, чтобы холодное время года быстрее уступило дорогу весне. Кроме этого, в день Прохора Весновея нужно было испечь круглые пироги с капустой, символизирующие Солнце. Выпечкой угощали семью и брали в церковь. Предки считали, что пирогом нужно угостить нищих, которые встречались на пути. Чем больше слов благодарности за угощение будет услышано, тем год будет благополучнее.

23 февраля запрещалось есть рыбу и морепродукты, чтобы не было проблем со здоровьем. Также к этот день мужчинам не следовало нагружать себя тяжелой работой, но и лениться запрещалось, иначе им грозило безденежье. По этой же причине нельзя покупать дорогостоящие вещи. Также этот день не разрешалось проводить в одиночестве, так как можно остаться со своими невзгодами один на один. Строго-настрого запрещалось одалживать соль, хлеб и другие продукты у соседей. Согласно поверьям, у ослушавшихся весь год пройдет в нищете. Нельзя в день Прохора Весновея устраивать свадьбу. Считалось, что иначе супруги в скором времени разведутся. Помимо этого, не рекомендовалось смотреть в чужие зеркала. На Руси верили, что они способны изменить жизнь в худшую сторону. Ослушавшиеся примут на себя негативную энергию других людей или порчу.