Россиянка покорила мужчин услугой «Девушка на 23 Февраля»

Жительница Москвы распространила в Сети объявление об услуге «Девушка на 23 Февраля», предложив слепить пельмени или вернуть бывшую возлюбленную, сообщает издание «Подъем». По словам девушки, на ее предложение откликнулись уже более 40 человек.

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За 35 тысяч рублей она готова «весь день рассказывать всем о том, какой ты крутой мужик», за 44 тысячи — провести день вместе, но молча, за 99 тысяч обещает придумать, как сделать клиента известным, — передает издание.

В разговоре с журналистами девушка призналась, что желающих очень много, хотя она одна. По ее словам, выход из ситуации она нашла — встречи уже расписаны до конца февраля. Москвичка также отметила, что некоторые интерпретировали объявление как предложение интимных услуг, хотя речи об этом не шло. Наиболее востребованной услугой стали пожелания о поддержке и «восхвалении», а вот возвращением бывшей возлюбленной никто не заинтересовался.

Но больше заинтересовались восхвалениями. Видимо, не хватает мужчинам нашим поддержки и веры в них как в мужчин. Удивилась, что никто не заинтересовался опциями по взаимодействию с бывшими. Видимо, совсем не актуально, — отметила москвичка.