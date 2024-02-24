Операция «Чечевица»: главное преступление Сталина на Кавказе

В ночь на 24 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - массовая высылка чеченцев и ингушей с Северного Кавказа, которая стала одним из самых тяжелых преступлений сталинского режима.

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Восстания

Политика советской власти, прежде всего коллективизация сельского хозяйства, вызывала массовое недовольство на Северном Кавказе, которое неоднократно выливалось в вооруженные восстания.

С момента установления советской власти на Северном Кавказе и до начала Великой отечественной войны только на территории Чечено-Ингушетии произошло 12 крупных антисоветских вооруженных выступлений, в которых участвовало от 500 до 5000 человек.

Но говорить, как это многие годы делалось в партийных и чекистских документах, о "почти поголовном участии" чеченцев и ингушей в антисоветских бандах, конечно, абсолютно безосновательно.

ОПКБ и ЧГНСПО

В январе 1942 года была создана "Особая партия кавказских братьев" (ОПКБ), объединявшая представителей 11 народов Кавказа (но действовавшая преимущественно в Чечено-Ингушетии).

В программных документах ОПКБ ставилась цель борьбы "с большевистским варварством и русским деспотизмом". На гербе партии были изображены борцы за освобождение Кавказа, один из которых поражал ядовитую змею, а другой – шашкой перерезал горло свинье.

Позднее Исраилов переименовал свою организацию в "Национал-социалистическую партию кавказских братьев" (НСПКБ).

По данным НКВД, численность данной организации достигала пяти тысяч человек. Другой крупной антисоветской группировкой на территории Чечено-Ингушетии была созданная в ноябре 1941 года Чечено-горская национал-социалистическая подпольная организация (ЧГНСПО) под руководством Майрбека Шерипова. До войны Шерипов был председателем Леспромсовета ЧИ АССР, осенью 1941 года он выступил против Советской власти и сумел объединить под своим командованием отряды, действовавшие на территории Шатоевского, Чеберлоевского и части Итум-Калинского районов.

В первом полугодии 1942 года Шерипов написал программу ЧГНСПО, в которой изложил свою идеологическую платформу, цели и задачи. Майрбек Шерипов, подобно Исраилову, провозглашал себя идейным борцом против советской власти и русского деспотизма. Но в кругу своих близких он не скрывал, что им движет прагматический расчет, а идеалы борьбы за свободу Кавказа имеют лишь декларативный характер. Перед своим уходом в горы Шарипов откровенно заявил своим сторонникам: "Мой брат, Шерипов Асланбек, в 1917 году предвидел свержение царя, поэтому стал бороться на стороне большевиков. Я тоже знаю, что Советской власти пришел конец, поэтому хочу идти навстречу Германии".

"Чечевица"

В ночь на 24 февраля 1944 года войска НКВД окружили танками и грузовиками населенные пункты, перекрывая все выходы. Берия доложил Сталину о начале операции "Чечевица".

Переселение началось на рассвете 23 февраля. Уже к обеду более 90 тысяч человек были посажены в грузовые вагоны. Как сообщал Берия, сопротивления почти не было, а если оно все-таки возникало, зачинщики расстреливались на месте.

25 февраля Берия прислал новое донесение: "Депортация проходит нормально". 352 тысячи 647 человек погрузились в 86 поездов и были отправлены к месту назначения. Чеченцы, бежавшие в лес или в горы, отлавливались войсками НКВД и подвергались расстрелу. Переселенцам разрешили взять с собой по 500 килограммов груза на семью.

Спецпереселенцы должны были сдать скот и зерно - в обмен они получали скот и зерно от местных властей на новом месте жительства. В каждом вагоне находилось по 45 человек (для сравнения - немцам при депортации разрешали брать по тонне имущества, а в вагоне было по 40 человек без личных вещей). Партийная номенклатура и мусульманская элита ехала последним эшелоном, который состоял из нормальных вагонов.

Герои

Страшный перегиб сталинских мер сегодня очевиден. Тысячи чеченцев и ингушей отдали свои жизни на фронте, были отмечены за воинские подвиги орденами и медалями. Пулеметчик Ханпаша Нурадилов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. До Эльбы дошел чечено-ингушский кавалерийский полк под командой майора Висаитова. Звание Героя, к которому он был представлен, ему было присвоено только в 1989 году.

Снайпер Абухаджи Идрисов уничтожил 349 фашистовсержант Идрисов был награжден орденами Красного знамени и Красной Звезды, ему было присвоено звание Герой Советского Союза.

Снайпер-чеченец Ахмат Магомадов просла­вился в боях под Ленинградом, где его называли «истребителем немецких оккупантов». На его счету более 90 немцев.

Ханпаша Нурадилов на фронтах уничтожил 920 фашистов, захватил 7 пулеметов противника и лично взял в плен 12 фашистов. За боевые подвиги Нурадилов был награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени. В апреле 1943 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. За годы войны 10 вайнахов стали Героями Советского Союза. На войне погибли 2300 чеченцев и ингушей. Следует заметить: военнослужащие - чеченцы и ингуши, представители других репрессированных в 1944 году народов - отзывались с фронта в трудовые армии, а по окончании войны они, "солдаты-победители", отправлялись в ссылку.

На новом месте

Отношение к спецпереселенцам в 1944-1945 годах в местах поселения и на работе было непростым и характеризова­лось несправедливостью и многочисленными нарушениями их прав со стороны местных властей. Эти нарушения выражались в отношении начисления заработной платы, в отказе выдачи премий за труд. Работа по улучшению хозяйственного устройства тормозилась бюрократическими проволочка­ми. По данным Северо-Казахстанского областного отдела хозустройства на 1 января 1946 года в области числилось спецпереселенцев из Северного Кавказа: «семей чеченцев 3637, или 14766 человек, семей ингушей 1234, или 5366 человек, всего семей спецпереселенцев в области было 4871, или 20132 человека.

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