На юге Мексики под городом Митла обнаружили древний лабиринт

На юге Мексики провели георадарное обследование подземных структур под церковью Святого апостола Павла в древнем городе Митла и обнаружили следы подземного лабиринта.

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Исследователи Instituto Nacional de Antropología e Historia использовали самые передовые технологии, чтобы проникнуть в глубину.

"С использованием трёх методов изучения недр - георадара, электротомографии и интерферометрии - мы смогли обнаружить структуры и особенности, представляющие археологический интерес", - рассказал один из авторов исследования Арготе Эспино.

Под нынешней церковью археологи также нашли остатки древнего храма.

Учёные датируют найденный подземный лабиринт приблизительно XII веком нашей эры. Лабиринт представляет собой три четырёхугольных блока, соединённых между собой коридорами.