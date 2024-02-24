В Китае жених показал на свадьбе видео с изменой невесты

Жених показал на свадьбе видео с изменой невесты в Китае
В Китае во время свадебной церемонии жених показал видео, на котором невеста изменяла ему с мужем беременной сестры.
Видео с изменой мужчина обнаружил случайно, когда проверял камеру, установленную в доме пары. Отомстить невесте за предательство молодой человек решил прямо на свадьбе.
Во время церемонии бракосочетания он включил запись со словами "Вы думали, я не знал об этом?". Видео повергло всех гостей в шок не только фактом измены. Любовником невесты оказался муж ее беременной сестры.
Шокированная изменщица бросилась на мужчину с кулаками. Гостям пришлось разнимать бывших возлюбленных. Об этом сообщает ladbible.com.
Ранее газета VSE42 сообщала, что в Канаде невеста отменила свадьбу за отказ гостей дарить по 100 тысяч рублей.