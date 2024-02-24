В Китае жених показал на свадьбе видео с изменой невесты

В Китае во время свадебной церемонии жених показал видео, на котором невеста изменяла ему с мужем беременной сестры.

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Видео с изменой мужчина обнаружил случайно, когда проверял камеру, установленную в доме пары. Отомстить невесте за предательство молодой человек решил прямо на свадьбе.

Во время церемонии бракосочетания он включил запись со словами "Вы думали, я не знал об этом?". Видео повергло всех гостей в шок не только фактом измены. Любовником невесты оказался муж ее беременной сестры.

Шокированная изменщица бросилась на мужчину с кулаками. Гостям пришлось разнимать бывших возлюбленных. Об этом сообщает ladbible.com.