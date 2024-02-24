80 лет назад советские войска освободили Рогачев

80 лет назад в ходе наступательной операции был освобожден крупный районный центр Беларуси – город Рогачев, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

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1944-й год. Рогачевский район. Деревня Гадиловичи. В ночь на 21 февраля вооруженные люди в маскхалатах форсируют Днепр. 8-й отдельный батальон офицеров-штрафников, которых за отчаянный героизм называли «бандой Рокоссовского», прокатился лавиной по немецким позициям и захватил плацдарм. Именно с Гадиловичей начнется операция по освобождению Рогачева.

До войны в Рогачеве проживало порядка 17,5 тысяч человек. Город считался крупным культурным и промышленным центром с развитыми речными, шоссейными и железнодорожными путями.

«Бренд города Рогачев – всем известная баночка со сгущенкой – появилась уже в 1938 году. Завод этот уже успешно действовал», – рассказал старший научный сотрудник Рогачевского музея Народной славы Александр Плескунов.

Рогачев был захвачен гитлеровцами практически сразу после начала войны. В ходе первого контрнаступления Красной армии его освободили. Однако 15 августа 41-го город вновь перешел к врагу. 932 дня оккупации сопровождались массовыми убийствами местных жителей. Одним из основных мест казни стал берег реки Друть.

«Были вырыты ямы шириной два метра и длиной 10 метров, где каждый день были слышны выстрелы, где каждый день погибали люди», – рассказал старший научный сотрудник Рогачевского музея Народной славы Александр Плескунов.

Весной 1942-го во время сильнейшего паводка вышедшая из берегов Друть размыла захоронение. Сотни полуразложившихся трупов течением понесло по реке. Тогда гитлеровцы заставили местных баграми вылавливать тела и закапывать снова. В городе действовали два гетто. В целом на территории Гомельской области немцы организовали более сотни мест принудительного содержания. Одним из самых страшных считался концлагерь «Озаричи».

«Воды не было. Еды не было. Были канавы прорытые, куда бросали мертвых. Вот в той канаве сочилась вода. Мы лазали в ту канаву, делали луночки и оттуда воду цепляли, а потом на костре мы ее кипятили», – рассказала узница концлагеря «Озаричи» Лидия Ракутова.

21 февраля 1944 года. Восьмой отдельный офицерский штрафбат выходит к поселку Мадора. За их плечами Сталинград и Курская дуга. Командует батальоном уроженец Рогачевского района Аркадий Осипов.

«Нашего земляка Осипова Аркадия Александровича бойцы 8-й отдельного штрафного батальона называли батей. На необоснованные потери этот руководитель, этот командир никогда не шел», – рассказал директор музея «Судьба солдата» Геннадий Титович.

Для захвата укрепрайона у штрафников не было ни артиллерии, ни тяжелой техники. На прорыв вместе с ними был брошен лыжный батальон 120-й стрелковой дивизии. Лишь со второй попытки спустя почти сутки Мадора была взята. Впереди Рогачев.