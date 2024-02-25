Объяснение залысинам перед ушами у кошек нашли ученые

Залысины перед ушами у кошек могут быть эволюционным механизмом улучшения слуха для лучшей охоты, сообщила специалист по защите животных из Университета Пердью в США Джудит Стелла.

© Mir24.TV

«Моя теория состоит в том, что это связано со звуком. Кошки могут слышать ультразвуковые сигналы, а грызуны издают звуки в этом диапазон. Возможно, отсутствие меха помогает сфокусировать звуковые волны в ухе или сориентироваться, откуда исходит этот звук», – рассказала зоолог.

Она также отметила, что такая особенность свойственна не только домашним кошкам, но и африканским диким кошкам, оцелотам и рысям. По словам специалиста, это можно объяснить тем, что большую часть рациона мелких видов кошек составляют грызуны, которых бывает сложно найти, сообщает Live Science.